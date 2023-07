Enna: Umberto I, che fine ha fatto la manutenzione del verde?

PUBBLICITÀ

Che fine ha fatto la manutenzione del verde all’Umberto I di Enna? È forse andata in ferie prima degli altri?

Come mostrano le fotografie che ci hanno inviato i nostri lettori, la struttura ospedaliera è praticamente circondata da sterpaglie che potrebbero prendere fuoco in un attimo, tra le altre cose.

Come mai questa disattenzione da parte della direzione sanitaria?

Non siamo i soli a porci questa domanda. Negli scorsi giorni infatti, in via ufficiale, il consigliere comunale Dario Cardaci di Nuova Cittadinanza ha fatto una segnalazione in commissione affinché l’Asp rispetti l’ordinanza antincendi del sindaco, emanata i primi di giugno.

“C’è un’ordinanza sindacale – dichiara Cardaci – che obbliga il semplice cittadino a ripulire le proprietà e i confini di esse, se non viene rispettata la polizia municipale è tenuta prima a diffidare e poi a multare il soggetto un inadempiente. Dunque se vale per i cittadini, a maggior ragione deve valere per le istituzioni. Peraltro, in una struttura pubblica come l’ospedale presidio di salute, la presenza di tanta erbaccia può diventare essa stessa ricettacolo di malattie e infezioni per via di zanzare, zecche e via dicendo”.

E conclude: “Ho chiesto anche alla polizia municipale di mandare con urgenza una pattuglia a rilevare la situazione e procedere”.

Auspichiamo che l’Asp di Enna provveda tempestivamente a mettere in sicurezza tutta l’area dell’ospedale e dei suoi parcheggi.

Angela Montalto