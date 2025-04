Enna: umanizzazione in sanità, primo convegno regionale sulla clownterapia nella pratica clinica

PUBBLICITÀ

Si è svolto a Enna sabato scorso, presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, il convegno dal titolo “I luoghi della sofferenza e la potenza del sorriso”.

Il convegno, voluto e organizzato dal dottore Giuseppe Barbagallo, primario del reparto di Medicina dell’ospedale Carlo Basilotta di Nicosia, ha visto la partecipazione di un gruppo di clown-terapisti che da anni si occupano di intrattenere e di portare un sorriso in reparti particolari quali le Oncoematologie Pediatriche e in genere quei reparti occupati da malati oncologici, terminali o con poca probabilità di guarigione.

Nell’immaginario collettivo probabilmente quando si parla di clownterapia ci ritorna alla mente l’interpretazione di Robin Williams nel celeberrimo film “Patch Adams”, la storia del padre fondatore di questa importante terapia complementare oggi pienamente riconosciuta e accettata dalla medicina ufficiale.

“Oggi – come hanno illustrato i relatori – la scienza ci dimostra con prove neurofisiologiche, l’importanza del buonumore e del benessere psicologico per la salute e la qualità della vita degli ammalati, soprattutto per i più piccini e anche per i caregiver. Quando ridiamo – per fare un esempio – il nostro cervello produce endorfine, delle sostanze che riducono la sofferenza e l’ansia”.

Dai primi anni duemila infatti si sono accumulate prove a sostegno dell’efficacia della clownterapia, mostrando dunque l’efficacia ansiolitica di un clown sul paziente ma anche sul personale medico e infermieristico.

“L’argomento trattato si colloca nell’alveo del più ampio problema dell’umanizzazione in sanità e nei luoghi di cura in particolare, portando ad un miglioramento della comunicazione medico-paziente che negli ultimi tempi, vuoi anche per i ben noti problemi di carenze che affliggono il mondo sanitario, ha subito un momento di criticità”, ha dichiarato il presidente dell’Ordine Renato Mancuso.

“Un grazie particolare al presidente dottore Renato Mancuso per la grande sensibilità e lungimiranza dimostrata e al nostro caro dottore Giuseppe Barbagallo, organizzatore dell’evento e responsabile del distretto Nicosia/Enna della ‘Teniamoci per mano Onlus’, che per primo ha avuto modo di toccare con mano i benefici che questo mondo ha in termini di benessere e salute”, hanno dichiarato i responsabili della Onlus “Teniamoci per mano”.

Il convegno è il primo di una serie di incontri sulla comunicazione che l’Ordine di Enna in compartecipazione con gli altri ordini siciliani intende portare avanti per rendere la sanità sempre più vicina ai pazienti.