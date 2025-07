Enna: ultimi giorni per iscriversi al 43° Festival Canoro della Madonna de’ Carusi

PUBBLICITÀ

Si chiuderanno il 5 agosto le iscrizioni per partecipare al 43° Festival Canoro della “Madonna de’ Carusi” di Enna, la manifestazione riservata ai ragazzi di età compresa tra i 5 e i 15 anni. Come di consueto, è la Confraternita Maria SS. delle Grazie a organizzare l’evento, nell’ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna de’ Carusi, che si svolgeranno dal 4 al 7 settembre presso la chiesa di Sant’Agostino, a Enna.

“Quest’anno il Festival Canoro della Madonna de’ Carusi – comunica il rettore della Confraternita, Paolo Vicari – è giunto alla 43ª edizione, un appuntamento fisso dell’estate ennese, molto atteso dai giovani cantanti. Anche quest’anno, visto il numero sempre crescente di partecipanti, sono state organizzate due serate: la prima, sabato 6 settembre, vedrà esibirsi i bambini di età compresa tra i 5 e gli 8 anni; la seconda, domenica 7 settembre, sarà dedicata ai ragazzi dagli 8 ai 15 anni”.

I giovani cantanti già iscritti sono 20, alcuni dei quali provenienti da diversi paesi della provincia di Enna. Prima di salire sul palco in piazza Sant’Agostino, sarà compito della direzione artistica ascoltare i brani scelti dai partecipanti. Anche quest’anno, nella serata di domenica 7 settembre, sono previsti ospiti d’onore: alcuni ragazzi siciliani che hanno partecipato all’ultima edizione dello Zecchino d’Oro.