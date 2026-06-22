Enna, ultimati i lavori sulle provinciali 81 e 81 bis

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Sono stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali 81 e 81 bis, arteria che collega Papardura con la SS 117 bis, consentendo di bypassare il centro di Enna bassa.

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La ditta esecutrice la N.G.A srl costruzioni di Mussomeli ha provveduto a mettere in posa il conglomerato bituminoso lungo il tratto. La strada è stata asfaltata nei punti maggiormente ammollarti e sono stati ultimati i lavori di pulizia dei presidi idraulici.

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Questo lavoro rientra nei sei interventi aggiudicati dalla ditta esecutrice per un importo contrattuale complessivo di 2 milioni e 525 mila.

“Si tratta comunque di una prima trance di interventi – ha comunicato il consigliere delegato alla viabilità Salvatore Cappa – contiamo di utilizzare il ribasso a base d’asta per intervenire la dove si sono presentate ulteriori criticità. Sulla 81 e 81 bis provvederemo a sistemare anche l’ultimo tratto prima dell’innesto sulla SS 117 che presenta avvallamenti che ne compromettono la sicurezza. Stessa cosa faremo sulla Sp 130 che necessità di un ulteriore intervento di manutenzione straordinaria di natura idraulica. Siamo comunque impegnati a monitorare passo passo i vari cantieri nell’ambito della stessa aggiudicazione. Sono arterie di particolare interesse perchè andranno a migliorare i collegamenti con il capoluogo. L’anello di Pergusa è stato già ultimato, si è provveduto alla pulizia per consentire una miglior fruizione anche per i tanti podisti che ogni giorno scelgono Pergusa per gli allenamenti o solo per una salutare passeggiata”.