Enna, UIL FPL: “Priorità alla tutela dei lavoratori dell’Ente Autodromo”

La UIL FPL interviene sulla situazione dell’Ente Autodromo di Pergusa ribadendo la propria posizione in merito alla tutela dei lavoratori.

«La UIL FPL condivide che i lavoratori dell’Ente Autodromo vadano salvaguardati, come qualsiasi lavoratore di qualsiasi ente». È quanto afferma il sindacato, sottolineando come «chi ha seguito le attività svolte dal sindacato presso l’Autodromo sa che i lavoratori sono stati salvaguardati, e che la prosecuzione del loro rapporto di lavoro non dipende da quanto si deciderà stasera in Consiglio Comunale, in un senso o nell’altro».

La UIL FPL precisa inoltre di non voler prendere parte a contrapposizioni politiche: «La UIL FPL non intende partecipare a campagne pro o contro scelte politiche, avendo come unico interesse la salvaguardia dei lavoratori», evidenziando come «i fatti e gli atti adottati in Autodromo dimostrano che questo è stato fatto senza alzare toni o facendo proclami o parteggiando per qualcuno piuttosto che per qualcun altro».

Il sindacato richiama quindi le azioni concrete messe in campo: «La UIL FPL ha dimostrato con i fatti (PIAO 2025/2027, Piano degli Obiettivi 2025/2027, Dotazione Organica Aggiornata) che parteggia esclusivamente per tutti i lavoratori, evitando ed escludendo procedure di mobilità o licenziamento».

«La serietà dei comportamenti si vede nelle azioni, non nelle parole», conclude la UIL FPL attraverso il segretario generale Giuseppe Adamo.