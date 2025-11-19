Enna, UIL FPL: “La manovra regionale penalizza gli ASU stabilizzati cinque anni fa”

PUBBLICITÀ

La UIL FPL Enna interviene sulla situazione degli ASU stabilizzati ai sensi della Legge Regionale 8/2017, dopo le recenti dichiarazioni dell’assessore al Personale del Comune di Enna, Rosario Vasapollo.

“Condividiamo le valutazioni dell’Assessore al Personale del Comune di Enna, Vasapollo, in merito alla situazione che si è venuta a creare agli ASU stabilizzati ai sensi della Legge Regionale 8/2017 di cui all’articolo 11”, afferma l’organizzazione sindacale, che esprime preoccupazione per gli effetti della manovra finanziaria in discussione a Palermo.

Secondo la UIL FPL Enna, “pur essendo apprezzabile per lo sforzo che si sta profondendo verso gli ex contrattisti, attraverso nuove risorse che andranno ad aumentare il numero delle ore, penalizza quelle lavoratrici e quei lavoratori che sono stati stabilizzati cinque anni fa”, sia al Comune di Enna che in molti comuni dell’Isola.

La criticità principale, spiegano, risiede nel fatto che “al momento non sono previste ulteriori risorse atte ad aumentare, anche per quest’ultimi, il numero delle ore, se non intervengono i comuni con risorse proprie così come avvenuto fino ad oggi”.

Mario Mingrino, Segretario Provinciale con delega agli Enti Locali e Vice Coordinatore Regionale del Dipartimento Lavoratori Part-time, e Giuseppe Adamo, Segretario Generale della Federazione, evidenziano che “senza l’intervento dell’Amministrazione Regionale, non potrà neanche essere colmata la disparità venutasi a creare con gli ASU stabilizzati con Legge 1/2025 di cui all’articolo 10 comma 3”, ricordando che i Comuni che hanno stabilizzato di recente “fruiscono di un finanziamento pari a circa 20.000 euro fino al 2047, facendo sottoscrivere contratti per un minimo di 24 ore”.

La UIL FPL sottolinea che “non si dovrebbe fare più distinzione alcuna poiché o ex contrattisti o ex ASU sono oramai dipendenti degli Enti Locali”, figure indispensabili perché “permettono ai Comuni di far fruire dei servizi alla loro cittadinanza”.

Il sindacato ribadisce inoltre che “non è più pensabile di poter tenere il personale, sì a tempo indeterminato ma part-time, con un numero di ore così basso”, evidenziando come la ridotta stipendialità “si rifletterà inevitabilmente sulla futura pensione”.

La questione è stata posta anche alla Segreteria Regionale UIL FPL Sicilia. “Essendo stati convocati dalla II Commissione Bilancio, si faranno carico delle rimostranze e del disagio in cui vertono le lavoratrici ed i lavoratori”, spiegano Mingrino e Adamo, sottolineando “la scelta politica di non indirizzare, almeno fino ad oggi, risorse verso gli Enti Locali che hanno avuto la sensibilità politica di stabilizzare cinque anni fa tale personale”.

La Segreteria territoriale annuncia inoltre un’iniziativa pubblica: “Al fine di sensibilizzare ulteriormente la rappresentanza politica del territorio ennese, stiamo pensando di organizzare entro la fine del mese un momento di confronto”, per evidenziare che “le dotazioni organiche degli Enti Locali sono nella stragrande maggioranza composte da personale part-time e che di conseguenza la tenuta dei servizi potrebbe venire meno”.