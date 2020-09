Enna. Uil Fpl: “Disservizi alla radiologia di Leonforte”

Pubblichiamo qui di seguito nota stampa del segretario generale Uil Fpl Giuseppe Adamo.

“Da notizie apparse sulla stampa, vedi dichiarazioni del Direttore Generale dell’Asp di Enna, siamo venuti a conoscenza dell’assunzione del nuovo Primario di Radiologia di Enna e Leonforte di tanti medici radiologia a cui auguriamo buon lavoro.

Tali assunzioni rappresentano per il territorio un momento importante in termini di riorganizzazione strategica, al fine di dare certezze organizzative e qualitative di prestazioni radiologiche finalizzate al mantenimento dei livelli essenziali di assistenza in sanità.

Alla UIL FPL, però, arrivano, a fronte di smentite, diverse lamentele in quanto parrebbe che la Radiologia di Leonforte, dipendente dalla diretta gestione del Primario di Enna, risulterebbe priva di medici radiologi, in turnazione, dalle otte alle quattordici già da alcuni giorni e comunque fino al dodici settembre 2020, mentre, i pomeriggi e le notti, vengono garantiti, spesso, con turni a pagamento nonostante, ad oggi, non sia stato mai approvato il piano annuale aziendale che rientra tra gli obblighi del Direttore Generale (vedi Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 337 del 2014).

La priorità di un’azienda è quella di garantire la presenza del personale medico radiologo durante tutte le fasce orarie della giornata in piena applicazione della rete ospedaliera approvata dall’Assessorato alla Salute.

Si invita, pertanto, il neo Primario a provvedere affinché vengano coperti i turni di servizio dei Medici Radiologici, a Leonforte, dalle ore otto alle ore 14, a tutela dei cittadini che si servono di tale struttura”.