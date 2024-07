Enna: Ugl soddisfatta per l’integrazione oraria del personale comunale part-time

PUBBLICITÀ

Il consiglio comunale di Enna di lunedì scorso ha approvato le variazioni di bilancio in cui erano state previste anche delle somme per l’integrazione oraria del personale comunale part-time.

PUBBLICITÀ

Il direttivo provinciale UGL Autonomie Locali di Enna, a nome del vice segretario aggiunto Mario Mingrino e delle RSU del Comune di Enna, Francesca Fazzi e Adele Gallone, esprime “profonda soddisfazione per aver raggiunto questo traguardo che, di fatto, può essere considerato l’inizio di una serie di interventi da parte del nostro sindacato, anche in ambito regionale”.

“Nello specifico – prosegue il direttivo – affinché venga prolungato negli anni il contributo da parte della Regione, siamo impegnati in una serie di incontri con diversi deputati regionali che si sono resi disponibile a perorare la nostra causa”.

“Tali azioni – spiega il direttivo provinciale UGL Autonomie Locali – sono state fortemente sostenute sia dal Sindaco che dall’assessore al personale Rosario Vasapollo, con l’ausilio del dirigente delle Risorse Umane, Dott. Letterio Lipari, e condivise dalla giunta e da tutto il consiglio comunale, in particolare dalle forze di opposizione, in questo caso, rappresentate da PD, Nuova Cittadinanza, Nuova Democrazia Cristiana e il gruppo federato Mpa–Enna viva, sempre sensibili alla problematica dei lavoratori part-time, per i quali si prevede un aumento fino a trenta ore della loro attività lavorativa. Piena consapevolezza di tutti i consiglieri presenti in aula del grande spirito di abnegazione che contraddistingue i lavoratori ex precari che, ormai da più di un ventennio, contribuiscono al funzionamento della macchina amministrativa”.