Enna: ufficializzata la lista “SiAmo ENNA”

“Abbiamo voluto rappresentare nel simbolo e nel nome della lista, giocando con le parole, il nostro amore per la città e la voglia di continuare tutti assieme ad amministrarla, continuando nel percorso virtuoso avviato nel corso dei primi cinque anni di amministrazione targata Maurizio Dipietro”.

Con queste parole gli animatori della lista denominata “Siamo Enna” commentano il varo del simbolo che contraddistinguerà la loro lista.

“La lista “Siamo Enna” nasce come evoluzione del “Patto per Enna”, la cui anima maggioritaria si riconosce in questo percorso. Evoluzione perché, nel corso di questi anni, sono stati coinvolti in questo progetto politico-amministrativo tanti soggetti che adesso scendono in campo tutti insieme affinché questa esperienza possa continuare, rinnovando progetti e obbiettivi programmatici, anche alla luce di tutto ciò che fino ad oggi è stato realizzato e di quanto risulta essere già in cantiere. La presenza, nel simbolo, dell’immagine stilizzata della statua del Bernini raffigurante il Ratto di Proserpina vuole essere un omaggio alla città e al suo legame con il mito, ma anche un forte riferimento alle positive politiche di rilancio culturale e di valorizzazione dei nostri beni monumentali avviato dalla Giunta Dipietro e dalle forze consiliari che l’hanno sostenuta, che la nostra lista vuole contribuire a proseguire ed ampliare nel corso della prossima consiliatura”.