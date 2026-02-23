Enna, Ufficiali di Gara “Francesco Leonora”: definito il calendario 2026

PUBBLICITÀ

Si è svolta sabato, presso la sede dell’Ente Corpo Protezione Civile di Enna in via Scifitello, l’assemblea ordinaria dell’ASD Ufficiali di Gara “Francesco Leonora”, in vista dell’imminente avvio dei campionati ACI Sport.

PUBBLICITÀ

A tal proposito, il Presidente Egidio Torregrossa, a nome dell’intero direttivo, ha rivolto un sentito ringraziamento ai vertici dell’Ente Corpo per la preziosa e consolidata collaborazione istituzionale, fondata su reciproca stima e piena sinergia operativa.

Bilancio approvato e numeri che parlano chiaro: il 2025 ha fatto registrare risultati straordinari sia in termini di presenze sia per la qualità dei servizi garantiti nelle competizioni motoristiche. Un impegno che si tradurrà in un calendario 2026 fitto di appuntamenti: 24 gare regionali, oltre a manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale come la Targa Florio, il Rally di Roma Capitale, il Rally Italia Sardegna – tappa del Mondiale Rally WRC – e il Rally 1000 Miglia.

“E non è tutto: per le altre novità, vi lasciamo un pizzico di curiosità” comunica il segretario e addetto alle comunicazioni dell’associazione Giuseppe Salvaggio.

Fondata nel 2017, l’Associazione conta oggi 86 associati attivi ed è impegnata settimanalmente nel supporto alle principali gare automobilistiche, con presenze anche fuori regione. Attualmente è anche affidataria dei servizi Test Pirelli presso l’Autodromo di Pergusa. Oggi l’ASD rappresenta una delle realtà più strutturate del Sud della nazione, sia sotto il profilo giuridico che tecnico, con un dato particolarmente significativo: una forte presenza di giovani commissari, segno concreto di ricambio generazionale e crescita continua.

Nelle prossime settimane, in collaborazione con Aci Enna, saranno pubblicate sui canali ufficiali le date dei nuovi corsi con esame per Ufficiali di Gara, con conseguimento della licenza rilasciata da ACI Sport: un’opportunità concreta per tanti appassionati – soprattutto ragazze e ragazzi – che desiderano entrare attivamente nel mondo del motorsport.

“Lo sguardo resta inevitabilmente rivolto anche al futuro dell’Autodromo di Pergusa – comunica l’associazione -. Oggi i cancelli sono chiusi, e questo lascia un velo di rammarico in chi vive di motori e passione. Ma quando si riaccenderanno i semafori verdi sulla griglia di partenza, l’ASD Ufficiali di Gara Francesco Leonora si farà trovare pronta, formata e ancora più strutturata, con la determinazione di collaborare, nei limiti delle proprie possibilità, al rilancio dell’impianto nella speranza di vedere Pergusa brillare più di prima. Un ringraziamento particolare va al Direttore dell’Automobile Club Enna dott. Maurizio Colaleo, al Presidente, Alessandro Battaglia, e a tutti gli organi di riferimento e mediazione istituzionale, con l’auspicio che la collaborazione costruita nel tempo possa proseguire e rafforzarsi nelle sfide future”.