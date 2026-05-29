Enna, uffici del Libero Consorzio chiusi il 1° giugno

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Con l’ordinanza n° 3 del 28 maggio il presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi, ha disposto la chiusura degli uffici sia della sede centrale che delle sedi distaccate per la giornata di lunedì 1 giugno.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire alla ditta aggiudicataria di effettuare interventi di deblattizzazione, derattizzazione e sanificazione, al fine evitare il diffondersi di focolai infettivi e di eliminare ogni fonte di rischio di natura sanitaria.

Gli uffici riprenderanno normalmente l’attività lavorativa mercoledì 3 giugno.