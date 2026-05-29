Enna, uffici comunali chiusi l’1 giugno

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Gli uffici comunali di Enna resteranno chiusi nelle giornate di lunedì 1° giugno e venerdì 3 luglio 2026. Lo dispone un’ordinanza sindacale.

Il provvedimento rientra nella programmazione delle chiusure d’ufficio dei servizi comunali, in particolare nelle giornate feriali ponte tra due festività, quando si registra una riduzione dell’afflusso di pubblico e della richiesta di servizi. L’ordinanza richiama anche l’esigenza di contenere i consumi e le spese di funzionamento dell’Ente.

Le giornate saranno computate in conto ferie per il personale interessato dalla chiusura. Per i dipendenti che hanno partecipato alle operazioni elettorali del 24 e 25 maggio, l’assenza dell’1 giugno potrà essere coperta con il riposo compensativo, ove ne ricorrano i presupposti.

Saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali: Stato civile, esclusivamente per le denunce di morte, servizi cimiteriali e sicurezza pubblica. Sarà inoltre essere assicurata l’apertura e la chiusura delle ville comunali, dei siti turistici Torre di Federico, Castello di Lombardia, Sacrario dei Caduti, musei e impianti sportivi.