Enna, uffici comunali chiusi il 2 e 5 gennaio: mercato settimanale anticipato al 5

PUBBLICITÀ

Con proprie ordinanze n. 56 e n. 57 del 10/12/2025 il Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, ha disposto la chiusura degli uffici comunali nei giorni 2 e 5 gennaio 2026 e l’anticipazione del mercato settimanale al 5 gennaio 2026.

PUBBLICITÀ

Per quanto riguarda la chiusura degli uffici, le due giornate saranno computate in conto ferie per tutto il personale preposto agli uffici comunali interessati dalla chiusura. Inoltre, saranno garantiti i seguenti servizi pubblici essenziali: Stato civile (esclusivamente per le denunce di morte), Servizi cimiteriali e Sicurezza pubblica, nonché l’apertura e la chiusura delle ville comunali, e dei siti turistici (Castello di Lombardia, Sacrario dei Caduti, Musei e Impianti sportivi).

PUBBLICITÀ

Per quanto attiene l’anticipo della giornata di mercato settimanale, lo stesso è stato deciso anche a seguito della nota con cui le organizzazioni sindacali avevano richiesto che il mercato settimanale ricadente nel giorno festivo del 06 gennaio 2026 venisse, appunto, anticipato al giorno 05 gennaio 2026.