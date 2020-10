Enna TV sbarca su Rete Chiara (CH 813 del digitale terrestre)

Enna TV ed EnnaLive.it sbarcano su Rete Chiara, canale 813 del digitale terrestre. Da domani, lunedì 19 ottobre, tutte le sere alle ore 21 andranno in onda le nostre produzioni video, dal TG IN 1 MINUTO, ai servizi giornalistici di approfondimento, alle tante rubriche.

La nostra redazione continua a crescere e a lavorare a pieno ritmo per assicurare a tutte voi e a tutti voi un servizio di informazione sempre più puntuale non solo sul web che rimane in ogni caso la nostra principale proposta, e attraverso il quale ci seguite numerosi con affetto e interesse.

L’approdo sul canale regionale Rete Chiara, però, vuole consentire a chi non fa uso della rete – o ne fa comunque un uso poco abituale – di poter rimanere ugualmente informati sui fatti del nostro territorio, attraverso una tradizionale fruizione quotidiana che offre la possibilità di una tv con notizie ogni giorno alla stessa ora.

Cresciamo insieme. Grazie ancora per la fiducia e continuate a seguirci su ennalive.it e da domani anche su Rete Chiara.