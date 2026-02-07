Enna: tutto pronto per l’VIII edizione del Carnevale Solidale

PUBBLICITÀ

Enna si prepara ad accogliere l’ottava edizione del Carnevale Solidale – Città di Enna, in programma dal 14 al 17 febbraio 2026. L’iniziativa rientra tra gli appuntamenti del calendario cittadino dedicati alla partecipazione e alla collaborazione tra istituzioni, associazioni, scuole, attività commerciali e volontari.

La manifestazione nasce da un lavoro condiviso che ha coinvolto diversi soggetti del territorio con l’obiettivo di proporre un Carnevale aperto alla cittadinanza e rivolto a un pubblico di tutte le età.

Il programma prevede momenti di animazione e intrattenimento a partire da sabato 14 febbraio, con il Carnevale in Piazza, che includerà musica, esibizioni del Piccolo coro Note di luce, spettacoli con giochi a led, attività di truccabimbi e la presenza di mascotte. La manifestazione si concluderà martedì 17 febbraio con la tradizionale Sfilata in Maschera, che attraverserà le principali vie cittadine e terminerà con la premiazione dei gruppi e delle maschere partecipanti.

Un ruolo significativo sarà svolto dalle scuole del territorio, coinvolte attivamente attraverso la partecipazione di studenti, docenti e famiglie. Il contributo delle attività commerciali, delle associazioni e dei partner consentirà la realizzazione delle iniziative previste e l’organizzazione complessiva dell’evento.

Il Carnevale Solidale 2026 avrà anche una finalità benefica: parte del ricavato sarà devoluta all’Associazione per Nora, a sostegno della piccola Nora, affetta da una patologia oncologica all’occhio.

La manifestazione si svolgerà con il patrocinio e il supporto del Comune di Enna, che sostiene l’iniziativa come occasione di aggregazione e promozione sociale e culturale per la città.