Enna: tutto pronto per la prima edizione del premio di pittura “Paolo Vetri”

Tutto pronto in città per l’evento culturale dell’anno. L’associazione culturale “Libri&Altrove”, presieduta dal Prof. Pippo Lombardo, che ne coordina l’omonimo blog, ha organizzato la prima edizione del Premio Nazionale di Pittura “Paolo Vetri”. Una intensa cinque giorni, dal 7 all’11 Settembre, che vedrà l’arte protagonista assoluta alla Galleria Civica di Enna.

L’evento, patrocinato dal Comune di Enna e dal Libero Consorzio Comunale, vedrà come ospiti due illustri artisti della città, Gesualdo Prestipino e Mario Termini, che esporranno sei sculture. Saranno esposte anche sculture di artisti contemporanei al pittore Paolo Vetri provenienti da collezioni private (Gemito, Pradier, Carrier, Del Perugia, Merente, Barcaglia, Beltrame e Sortini), oltre alle opere in concorso.

Ecco i finalisti che si contenderanno gli ambiti premi rispettivamente di 500, 300 e 200 euro assegnati dalla giuria tecnica ai primi tre classificati: Adamo Silvana, Adamovic Sefora, Anzalone Giuseppina, Cameli Erina, Campisi Samuel, Chiaramonte Paola, Crimi Giusy, Crimi Nunziatina, Galvagno Pippo, Greca Antonella, Guarino Silvia, Gullotta Ornella, Mentastro Mattia, Menzo Rina, Mirrione Silvana, Oieni Cinzia, Pavone Gisella, Pepe Maria, Petralia Aldo, Severino Elvira, Tandurella Iolanda, Trombetta Pietro, Vetri Enrica, Vicari Angela, Virlinzi Silvana, Vitale Giorgia e Zarbà Tania.

La giuria d’onore, composta dalle più alte cariche istituzionali di Enna, assegnerà il “Premio Speciale”, mentre la giuria popolare – composta da chiunque vorrà votare in galleria la tela di suo gradimento – assegnerà il Premio “Rocco Lombardo”.

La sera dell’inaugurazione, inoltre, sarà esposta, in via del tutto eccezionale e per concessione del collezionista privato dott. Gaetano Cantaro, un’opera originaria di Paolo Vetri, per dare ulteriore risalto e riconoscimento a questo importante artista, nato a Enna nel 1855 e morto a Napoli nel 1937, affinché se ne possa conservare e trasmettere la memoria. Il quadro, dal titolo “Giovane popolana ennese”, è un olio su tela databile al 1880 e raffigura il ritratto di giovane donna dallo sguardo intenso e ipnotico.

L’esposizione sarà visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 21. Ingresso libero.

Di seguito il fitto programma dell’evento: giorno 7 alle ore 18,30 si terrà l’inaugurazione e la presentazione del pittore Paolo Vetri a cura del Prof. Pippo Lombardo; giorno 8 alle 18,30 intervista al cantautore Giuseppe Di Bella; giorno 9 alle 18,30 incontro con il Prof. Pietro Colletta dal titolo “Il ritratto della bellezza nei poeti antichi e medievali”, a cura del comitato di Enna dell’Associazione Dante Alighieri; giorno 10 alle 18,30 incontro con il Prof. Vittorio Ugo Vicari che presenterà il libro “Un agricoltore assai smozzicato”, biografia del pittore Elio Romano, modera Monica Fastuca, a cura dell’associazione “Amici del libro – Il sasso nello stagno”; la premiazione delle opere vincitrici si terrà giorno 11 alle ore 18,30.

Giuliana Maria Amata