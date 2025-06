Enna: tutto pronto per la III edizione dello Yoga Day Festival

PUBBLICITÀ

Tutto pronto per la III edizione dello Yoga Day Festival, che si terrà domani, sabato 21 giugno, a Pergusa, presso Villa Pastorelli, dalle ore 8:00 alle 22:00, in contemporanea ai festeggiamenti dell’International Yoga Day in tutto il mondo. La Giornata Internazionale dello Yoga nasce per far conoscere e celebrare i benefici esteriori e interiori di questa pratica millenaria. Sono attesi maestri di caratura internazionale, che guideranno pratiche e laboratori.

Alle ore 15:00, lo spazio conferenze si trasformerà in un cerchio: il Salotto del Femminile. Moderato da Elisa Di Dio, docente e scrittrice, il salotto vedrà gli interventi di: Gabriella Giubilaro, istituzione nel mondo dello yoga e co-fondatrice dell’Istituto Iyengar Yoga Italiano; Concetta Amata, psicologa, poetessa e cultrice della materia psicologica presso le università di Enna e Catania; Carmela Palumbo, biophilic designer, scrittrice ed esperta di architettura curativa; Marilisa Milano, presidente neoeletta della CNA Impresa Donna.

Contributi personali e professionali di ampio respiro: conoscenze, spunti di riflessione e provocazioni preziose in un’intensa ora che vuole lasciare un segno. Si parlerà: del potere curativo e trasformativo dello yoga in tutte le fasi della vita, con la visione della Giubilaro, che, con una laurea in Fisica, ha dedicato la sua vita a questa disciplina; di visioni antropologiche e provocatorie sulla condizione psicologica della donna, dell’uomo e della società, con Concetta Amata, che condividerà riflessioni sulla responsabilità personale nelle scelte; del tema dello spazio come relazione tra persona e ambiente, con Carmela Palumbo, che affronterà i principi di benessere alla base della progettazione di spazi pubblici e intimi; dei numeri dell’imprenditorialità femminile in Sicilia e nella provincia di Enna, con Marilisa Milano, attraverso analisi e visioni future.

Anche i bambini avranno il loro spazio, con un’area giochi dedicata e la possibilità di partecipare a laboratori.

Dalle 18:30, i cancelli di Villa Pastorelli si apriranno agli appassionati di musica, buon cibo e alte vibrazioni per l’Estatic Party. Fino alle ore 22:00, si alterneranno un DJ set con Madame Valerie, un concerto del gruppo Bhaktj, con musiche devozionali e mantra, il bar a cura di Laura Lilla e la cucina dello chef Alessio Faro.