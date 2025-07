Enna: tutto pronto per la festa di Sant’Anna tra fede, identità e speranza

PUBBLICITÀ

Anche quest’anno la comunità di Enna Bassa si prepara alla festa di Sant’Anna, patrona titolare della parrocchia che da oltre sessant’anni anima la vita del quartiere.

Quest’anno la preparazione alla festa si lascia ispirare dal tema proposto da Papa Francesco in occasione della Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani: “Beato chi non ha perduto la speranza”, un motto che guarda all’anno giubilare come orizzonte di fiducia e rinnovamento.

“Sant’Anna, donna del silenzio e della fede operosa – dichiara il parroco don Giuseppe Fausciana – viene così contemplata come colei che ha contribuito in modo decisivo all’opera della salvezza, educando Maria a diventare umile serva del Signore. Il suo esempio illumina il valore educativo dei nonni e degli anziani, veri custodi della memoria e della fede”.

I festeggiamenti culmineranno sabato 26 luglio, giorno liturgico dedicato a Sant’Anna, con il seguente programma: alle 7:00 i tradizionali 26 colpi a cannone; alle 9:00 la celebrazione della prima Eucaristia aprirà la giornata; alle 18:00 la solenne celebrazione eucaristica sarà presieduta alla presenza delle autorità civili e militari, del collegio dei rettori delle confraternite ennesi e di tutta la comunità dei fedeli; alle 19:00 la processione attraverserà le vie di Enna Bassa, portando tra la gente la statua della Santa insieme al fercolo da poco restaurati. A concludere, lo spettacolo pirotecnico.

Don Fausciana conclude: «In questi dieci anni ho potuto constatare l’amore profondo che questo popolo nutre per Sant’Anna. Ho voluto insistere, soprattutto in questi ultimi tempi, sulla funzione educativa della Santa nei confronti di Maria: è anche per questo che viene invocata come protettrice delle madri in attesa e dei loro figli. Sant’Anna è per noi una matriarca, una guida silenziosa e sicura nel cammino della vita e della fede».