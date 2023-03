Enna: tutto pronto per la festa di San Giuseppe, ecco il programma

Ricco programma, come da tradizione, per la festa di San Giuseppe ad Enna, stilato dal parroco Don Giacomo Zangara e dalla confraternita guidata dal rettore Giuseppe Restivo. Una ricorrenza molto sentita in città celebrata nell’omonimo santuario.

Dal 10 al 18 marzo ogni giorno la novena preparerà i fedeli in vista della festa di domenica 19 marzo con funzioni religiosi a partire dalla ore 18,30, durante le quali sono previste meditazioni a cura di Don Giuseppe D’Anna, delegato vescovile per le confraternite della diocesi di Caltanissetta.

Tra i principali appuntamenti, venerdì 10 marzo serata della Confraternita di San Giuseppe e rinnovo delle promesse dei confrati in occasione dell’anniversario della dedicazione del santuario. Lunedì 13 marzo alle ore 19 serata animata dalle confraternite della parrocchia, ovvero San Giuseppe, Maria SS. del Rosario e Maria SS. Addolorata. Mercoledì 15 marzo serata animata dai panificatori ennesi, mentre giorno 16 serata animata dagli artigiani.

Sabato 18 marzo, vigilia della festa, messa alle 19, mentre alle ore 21 vespri solenni e atto di affidamento a San Giuseppe da parte dei confrati.

Domenica 19 marzo, giorno della festa, messe durante l’intera mattinata a partire dalle ore 7. Alle 11 messa solenne presieduta dal vicario generale Mons. Antonino Rivoli alla quale parteciperanno le autorità civili, militari, i cavalieri degli ordini dinastici della Real Casa di Savoia e il collegio dei rettori. Alle 18,30 momento clou con la processione del fercolo della Sacra Famiglia verso il Duomo. Dopo la messa la processione riprenderà fino in Piazza San Sebastiano con un momento di preghiera davanti il sagrato della chiesa. La processione si concluderà con il rientro nel Santuario di San Giuseppe.

Come da tradizione dal 17 al 19 marzo, presso il salone “Padre Gioe” del Santuario di San Giuseppe, sarà allestita la tavolata. La benedizione della tavolata si terrà giorno 17 alle ore 18, durante la quale previste esposizione storica dei giovani confrati, animazione del gruppo folkloristico Kore e degustazioni di prodotti tipici locali.