Enna: tutto pronto per la 34esima edizione del Premio Neglia

La 34ª edizione del Concorso Internazionale per Pianisti e Cantanti Lirici Francesco Paolo Neglia ha registrato un alto numero di iscritti provenienti da Albania, Armenia, Bulgaria, Cina, Israele, Giappone, Korea, Lituania, Mongolia, Polonia, Repubblica delle Filippine, Russia, Singapore, Slovenia, Ucraina, Gran Bretagna, USA e naturalmente Italia. Soddisfazione è stata espressa del Sindaco di Enna Maurizio Dipietro, che sostiene come “il successo del Concorso Internazionale Paolo Neglia conferma la vocazione artistica e musicale della città di Enna, candidata a capitale italiana della cultura per il 2025, dove l’arte è stata sempre di casa e dove noi, con la mia Amministrazione, stiamo portando a termine risultati straordinari, che vanno dalla valorizzazioni di tali manifestazioni artistiche alla realizzazione di una innovativa rete museale cittadina”.

Al termine della fase eliminatoria, che si è svolta online, la giuria, presieduta da Roman Zaslavsky e composta dal giurato storico del concorso Radomir Melmuka oltre che da Mamiko Suda, Alessandra Brustia e Sergio de Simone, ha selezionato 20 pianisti a cui si aggiungeranno altri 14 pianisti che, essendo risultati già vincitori di altri concorsi internazionali, accedono di diritto alla semifinale, come previsto dal regolamento.

Per quanto riguarda i cantanti lirici, la giuria, presieduta da Marianna Pizzolato e composta da Natale De Carolis, Orie Tanaka, Marco Impallomeni e Giuseppe Montemagno, ha selezionato 18 candidati a cui se ne aggiungeranno altri 9 nella semifinale. In gara si potranno ascoltare, quindi, al Teatro Garibaldi, 27 cantanti lirici e 34 pianisti.

Il calendario delle prove in presenza, tutte aperte al pubblico, sarà così articolato: 7 settembre, Semifinale Pianisti (orario 9:30/13.45 e 16:00/20:45); 8 settembre, Semifinale Cantanti Lirici, (orario 10:30/14:00 e 16:30/20:45). L’annuncio dei candidati ammessi alla prova finale è previsto per le ore 21:30. 9 settembre, Semifinale Pianisti (orario 9:30/13.45 e 16:00/20:45), con annuncio dei candidati ammessi alla prova finale previsto per le ore 21:30. Il 10 settembre vi sarà la Prova Finale (orario 10:00/13:30 e 16:30/20:00), con l’annuncio dei vincitori previsto alle ore 21:30.