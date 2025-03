Enna: tutto pronto per il XIV Festival del Libro e della Lettura

PUBBLICITÀ

Dal prossimo 24 marzo fino al 29, Enna sarà in festa per la XIV edizione del Festival del Libro e della Lettura. Un’edizione, questa del 2025, dedicata al tema “leggere gli alberi, piantare una foresta”.

Il festival è organizzato dall’associazione culturale APS, Amici della festa del libro, Il sasso nello stagno in collaborazione con il Comune di Enna, Città che legge 2024-25-26, e 12 istituti scolastici delle province di Enna e Caltanissetta e Ispica e tre Nidi, Condensed Studio Partner.

La manifestazione ha stretto protocolli d’intesa con: Scenica Festival Vittoria, Calicanto Associazione Culturale Zafferana Etnea, in rete con la XVIII Edizione della Festa del Libro di Zafferana Etnea, che si terrà dal 5 – 11 aprile 2025, e con il XIV Buck Festival di Foggia e vede la collaborazione dell’Università degli Studi di Enna Kore.

La novità di quest’anno è proprio il tema sociale del Festival, “leggere gli alberi, piantare una foresta” che guarda alla desertificazione attuale del territorio e che ha orientato nella scelta dei libri e degli autori da proporre.

“Non solo letture ma azioni concrete con la piantumazione degli alberi insieme a Biodistretto Agroecologico dei Monti Erei, GarageArts Platform, Micronido La Quercia, Mondooperaio e SAE Segretariato Attività Ecumeniche Enna, che faremo nello spazio, concesso in affidamento dal Comune di Enna, in via Dafne a Pergusa” dice Fenisia Mirabella, presidente dell’associazione culturale APS, Amici della festa del libro, Il sasso nello stagno.

Anche quest’anno, come la scorsa edizione, l’illustrazione che identifica il Festival 2025, è ideata dalla giovane illustratrice ennese Alida Pintus.

Quarantacinque gli ospiti che partecipano tra autori e illustratori, ma ci sarà anche l’orchestra F.P. Neglia e l’orchestra regionale permacultura Sicilia.

Il festival, che si svolge prevalentemente nelle scuole, è aperto a tutti nei numerosi appuntamenti pomeridiani. Sarà l’anteprima, il prossimo martedì, 18 marzo con un incontro di formazione autonarrativa, che si terrà nell’aula Gemelli dell’Università Kore, alle ore 10:00, destinato agli studenti di Scienze della formazione primaria, a cura della scrittrice e illustratrice Premio Andersen 2018, Arianna Papini, a dare via alla manifestazione, mentre nel pomeriggio, alle ore 17:00, sarà sempre la Papini a presentare, in un incontro per famiglie con bambini, all’Urban Center di Enna, il suo libro “Quando il bosco imparò a volare”, Bacchilega editore.

Il festival offre, oltre che incontri con autori e illustratori, mostre, spettacoli, laboratori, presentazioni di libri, passeggiate in natura. Un calendario, fitto di appuntamenti, che sarà presentato alla stampa il prossimo 18 marzo, ore 15,30, all’Urban Center di Enna.

Il programma è consultabile sul sito www.festivalibroenna.it.