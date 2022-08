Enna: tutto pronto per il “Summer Splash in the City”

Tutto pronto alla Stadio Gaeta di Enna per l’inaugurazione del “Summer Splash in the city Enna”. Il taglio del nastro è in programma domani, giovedì 25 agosto, alle ore 10.

Si tratta del primo evento in Sicilia organizzato da due imprenditori ennesi, Massimo Fontanazza e Agatino Bruno, che hanno pensato di proporre alla città di Enna e non solo giornate all’insegna del divertimento con piscine e giochi d’acqua gonfiabili. Tra le iniziative in programma scivolo acquatico, bagno in piscina, zumba, calcio balilla umano, spin bike, schiuma party, scivolo per bambini, sky jump e musica.