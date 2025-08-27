Enna: tutto pronto per il 43° Festival Canoro della Madonna de’ Carusi, martedì la presentazione

PUBBLICITÀ

Martedì alle 18:30, presso la Sala Cerere di Palazzo Chiaramonte ad Enna, verrà presentata la 43ª edizione del Festival Canoro della “Madonna de’ Carusi”, una festa religiosa che da oltre un secolo mantiene viva la memoria di una pagina buia della storia siciliana: lo sfruttamento dei bambini nelle miniere di zolfo.

PUBBLICITÀ

La festa della “Madonna dè Carusi” affonda le sue radici nel 1909 e si celebra ogni prima domenica di settembre. Il nome deriva da “Caruso”, termine che in dialetto siciliano indicava i bambini costretti a lavorare nelle miniere di zolfo, i cosiddetti “Carusi da surfara”.

“La febbre dell’oro giallo favorì l’arricchirsi di persone senza scrupoli – si legge nella presentazione dell’evento – questi sfruttatori trovarono terreno fertile nelle famiglie siciliane povere e prive di istruzione, sotto gli occhi consenzienti delle autorità che avevano grossi interessi economici nel mantenere questo sistema di sfruttamento. I piccoli lavoratori erano scelti proprio per la loro corporatura minuta, che li rendeva ideali per l’estrazione dello zolfo in spazi angusti. Tanti giovani colpevoli solo di essere nati in quel terribile periodo”.

Centinaia di bambini innocenti che pagarono con la loro infanzia e spesso con la vita la ricchezza e l’avidità di pochi ricchi padroni.

Quest’anno il festival presenta alcune interessanti novità. Le due serate dell’evento saranno presentate dalla docente Filippa Ilardo. Sabato 6 settembre si esibiranno i ragazzi del Gruppo Folcloristico Kore di Enna, mentre domenica gli ospiti saranno Domenico Barbera, alcuni giovani siciliani che hanno partecipato alle ultime edizioni dello Zecchino d’Oro, e il coro “Note di Luce” diretto da Ilenia Navarra.

L’incontro di presentazione in programma martedì è organizzato dalla Confraternita “Maria SS. Delle Grazie” e dal Comitato Feste della Madonna de’ Carusi. A moderare l’evento sarà la giornalista Tiziana Tavella.

La manifestazione rappresenta un momento importante per la comunità, che attraverso la musica e la tradizione mantiene viva la memoria, trasformando il dolore del passato in un messaggio di positivo per le nuove generazioni.

Fabio Marino