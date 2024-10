PUBBLICITÀ

Domenica, presso la sede dell’Associazione 931 Slot Racing in via Lazio a Enna Bassa, si terrà l’evento “Tutti in pista”, organizzato in collaborazione con il Comitato provinciale Uisp. Durante l’intera giornata, sarà possibile provare le slot car su un circuito professionale, un’occasione aperta a tutti gli appassionati e curiosi.

PUBBLICITÀ

Gli orari dell’open day sono dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 18:00. Un’opportunità per divertirsi e conoscere da vicino il mondo delle slot car.