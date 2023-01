Enna: turisti pagano il biglietto ma trovano il Castello chiuso

Stamattina Castello di Lombardia ad Enna chiuso. A raccontare l’ennesimo disservizio turistico il consigliere comunale di opposizione Marco Greco.

“Oggi, alle ore 10, ho assistito ad una scena che mi ha incuriosito – racconta Greco – un gruppo di turisti, accalcati davanti all’infopoint a Lombardia, stizzito e deluso, stava chiedendo il rimborso del biglietto. Mi sono informato e il motivo della richiesta di rimborso è semplice: il Castello di Lombardia è chiuso. Vado davanti al Castello per verificare di persona e trovo un altro gruppo di più di dieci turisti davanti al cancello. Il cancello, ovviamente, è effettivamente chiuso”.

“Chiamo la Pro Loco – prosegue Greco – che, lo specifico, non può aprire il Castello non avendo la potestà per farlo, per chiedere informazioni e mi viene risposto che, effettivamente, loro sono in pieno servizio all’interno di un Castello deserto, come ogni mattina, ma che purtroppo oggi il custode non si è presentato ad aprire le porte e loro non possono sostituirsi al custode senza autorizzazione”.

Due, a nostro parere, i disservizi che si sono verificati questa mattina e che rovinano l’immagine turistica della città: il primo il fatto che uno dei maggiori beni monumentali della città si fosse trovato chiuso in un orario di apertura; il secondo la mancanza di coordinamento tra la biglietteria e gli uffici che si occupano della gestione del monumento. Ci si chiede, infatti, come è possibile emettere biglietti senza prima accertarsi dell’effettiva apertura del Castello?

PRECISAZIONE

In merito al nostro quesito finale “Ci si chiede, infatti, come è possibile emettere biglietti senza prima accertarsi dell’effettiva apertura del Castello?” si precisa che non conosciamo, in quanto non c’è stato comunicato, l’orario e il giorno di acquisto del biglietto da parte dei turisti, quindi non è detto che i biglietti siano stati emessi stamattina. Abbiamo semplicemente riportato una domanda che in molti si sono posti con l’auspicio che disservizi di questo tipo non si verifichino più per salvaguardare l’immagine della città.