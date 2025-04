Enna: turista americana affascina e ruba la scena durante i riti della Settimana Santa

PUBBLICITÀ

Tra i tanti turisti presenti in questi giorni a Enna per vivere da vicino la suggestione della Settimana Santa, sta attirando l’attenzione di cittadini, fotografi e curiosi una turista d’eccezione: Lisa Rosemarie Ray, americana proveniente dalla California, giunta nel capoluogo ennese per immergersi nella spiritualità e nella bellezza dei tradizionali riti pasquali.

Di origini siciliane, precisamente ragusane, devotissima e affascinata dalla forza evocativa delle processioni e dal coinvolgimento popolare, ha deciso di trattenersi per alcuni giorni e partecipare a tutti i momenti religiosi in programma ieri, Domenica delle Palme, e oggi, Lunedì Santo. È in Italia appositamente per il Giubileo.

“È un’esperienza unica, profonda, che mi ha emozionato fin dal primo istante”, ha raccontato alla guida turistica Marta Cannizzo, che ieri l’ha accompagnata in questo viaggio alla scoperta dei riti della Settimana Santa ennese.

La turista, inoltre, ha scelto di immergersi completamente nell’atmosfera dell’evento, indossando un abito ispirato all’Addolorata, in segno di omaggio e devozione.

È stata notata anche dal regista Nunzio Gringeri e prenderà parte a un documentario sulla Settimana Santa, prodotto da Davide Vigore per Visco Film, le cui riprese si stanno svolgendo proprio in questi giorni.