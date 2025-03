Enna: tumore al colon-retto, l’Asp e Federfarma insieme per la prevenzione

PUBBLICITÀ

L’ASP di Enna, in collaborazione con Federfarma, lancia la campagna per il mese della prevenzione del tumore al colon-retto, invitando tutti i cittadini tra i 50 e i 69 anni a partecipare al programma di screening gratuito. Grazie a questa iniziativa, la diagnosi precoce diventa più accessibile, consentendo interventi tempestivi e aumentando le possibilità di cura.

Un test semplice che può salvare la vita. Il tumore del colon-retto è tra i più diffusi in Italia, ma può essere prevenuto con un semplice test gratuito: la ricerca del sangue occulto nelle feci. Questo esame permette di individuare eventuali anomalie in fase iniziale, quando il trattamento è più efficace e meno invasivo.

Grazie alla collaborazione con Federfarma, il test è disponibile direttamente nelle farmacie aderenti, facilitando l’accesso alla prevenzione per tutta la popolazione, senza necessità di prenotazione.

Come partecipare allo screening, ecco i passaggi: vai in farmacia e ritira gratuitamente il kit. Nessuna prenotazione necessaria! Effettua il test comodamente a casa. Bastano pochi minuti. E, infine, riconsegna il kit in farmacia. Il laboratorio analizzerà il campione. Se il test è negativo, riceverai una lettera direttamente a casa e sarai invitato a ripeterlo dopo due anni. Se il test è positivo, verrai contattato telefonicamente dal Centro Screening per ulteriori approfondimenti gratuiti, come la colonscopia.

Dove ritirare il kit. Grazie alla collaborazione con Federfarma, il test è disponibile presso le farmacie aderenti della provincia di Enna. Consulta l’elenco completo delle farmacie aderenti: https://www.aspenna.it/screening-oncologici/screening-del-colon-retto/elenco-farmacie-aderenti-programma-screening-oncologici/

Per maggiori informazioni: Centro Gestionale Screening – Numero Verde 800.404960. Da cellulare: 331.266.1542 / 331.266.1674. Visita il sito: https://www.aspenna.it/screening-oncologici/screening-del-colon-retto/