Enna, Trovato replica a Ferrari: “Rivendico le mie scelte, non accetto lezioni di coerenza politica”

È arrivata la replica del consigliere comunale Giuseppe Trovato alle recenti dichiarazioni rilasciate da Dante Ferrari.

Entrando nel merito delle critiche ricevute, Trovato difende il proprio operato: «Rivendico le scelte fatte in consiglio comunale su entrambe le questioni che Ferrari mi rimprovera. In primo luogo, in relazione alla vicenda del contributo all’Enna Calcio, rispetto alla quale, con ogni probabilità, lo stesso Ferrari non si aspettava che le perplessità palesate dai 5 consiglieri comunali astenuti fossero ampiamente condivise dall’opinione pubblica. E mi corre l’obbligo di sfidarlo pubblicamente: indichi in quale occasione io mi sia pronunciato in senso diverso al voto che ho poi espresso in Aula. Ovviamente, qualora non fosse in grado di farlo, risulterebbe irrimediabilmente tacciato come un ciarlatano».

Sull’autodromo aggiunge: «Sono stato il primo, ad aprile dello scorso anno, a sollevare la questione dell’imminente scadenza di un Consorzio agonizzante, inefficiente e moribondo (come lo definì un assessore), che necessitava di significativi cambiamenti idonei a modernizzarlo, dando disponibilità di prorogare per sei mesi quello esistente (su questa posizione c’era l’accordo di 18 consiglieri comunali!). La vicenda andò poi diversamente non certamente per mia responsabilità. Ancora oggi, se si vuole, è possibile riattivare il percorso, ma solo con significativi cambiamenti. Vedremo se i soggetti coinvolti sapranno trovare la giusta intesa».

Poi un affondo sulla figura politica dello stesso Ferrari: «Suggerisco caldamente a Ferrari di maneggiare con cura certi argomenti perché rischiano di esplodergli tra le mani. Non soltanto perché posso dimostrare in qualunque circostanza che, come consigliere comunale, sono stato infinitamente più presente e produttivo di lui (…la presidente della Quarta Commissione, di cui sulla carta fa parte, dice di non averlo mai visto presenziare)».

E ancora: «La sua incoerenza politica è seconda solo a quella – inarrivabile per chiunque – di qualche suo nascosto suggeritore: candidato nella lista civica “Liberamente”, Ferrari non viene eletto, ma viene nominato assessore per gentile concessione di Colianni, leader locale del MPA; nell’estate del 2023, a metà mandato, scarica Colianni e chiede a Dipietro specifica visibilità per conto di Fratelli d’Italia. Per tutta risposta, Dipietro lo sostituisce con un altro assessore, e lui reagisce con gli attacchi più violenti e feroci».

Trovato continua: «Dopo un paio di mesi, nell’ambito di una manovra politica tra le più imbarazzanti della consiliatura, entra in Consiglio per gentile concessione del Sindaco, come quest’ultimo ha avuto modo di ricordargli recentemente in Aula, con annesso pentimento».

Con sarcasmo, conclude: «Appena entrato in Consiglio, cosa fa l’imperturbabile Ferrari? Abbandona la lista nella quale era stato candidato, per costituire il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, composto a tutt’oggi da… nessun altro che da sé stesso! Ecco, quindi, che il Fratello d’Italia Consigliere Ferrari, capogruppo di sé stesso, e quindi meglio ancora “Figlio Unico d’Italia”, prima accolito di Colianni, poi sostenitore di Dipietro, poi suo acerrimo nemico, ora di nuovo suo fervido adepto, pensa di poter dispensare lezioni di etica e coerenza politica al sottoscritto».

Trovato ribadisce la sua posizione politica: «Pur rimanendo sempre nella lista nella quale sono stato eletto, non ho accettato supinamente l’abbandono del progetto civico e non ho inteso più fare da stampella ad un’amministrazione sempre più lontana dall’offrire soluzioni ai tanti problemi cittadini (decisione, questa, presa all’unanimità dal gruppo consiliare SiAmo Enna e da quella che, oramai due anni fa, era la relativa delegazione assessoriale)».

La replica si chiude con una stoccata finale: «A Ferrari che mi invita a stare sereno, dunque, non posso che augurare a mia volta di ritrovare la tranquillità smarrita, probabilmente a causa degli scandali che stanno travolgendo il suo partito a pochi chilometri da Enna (altro che PD a Milano) e che, magari, gli fanno temere un tracollo anche alle imminenti elezioni amministrative. E se ciò non dovesse esser sufficiente a farlo rinsavire, potrà sempre chiedere aiuto all’Astolfo di turno per un nuovo viaggio sulla luna, quanto mai opportuno».

Infine, l’invito alla riflessione: «In ulteriore alternativa, ci sarebbe un’opzione nobilissima: valutare l’opportunità di appartarsi dalla vita politica, o quanto meno di assumere un profilo più defilato e composto. E questo, ovviamente, non vale solo per Ferrari, ma più in generale, per chi da troppo tempo svolge troppe parti in commedia».