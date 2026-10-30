Enna, tributi locali: prorogata all’11 novembre la definizione agevolata

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Il Consiglio comunale di Enna ha approvato la proroga all’11 novembre 2026 del termine per aderire alla definizione agevolata dei tributi locali. A darne notizia è l’assessore comunale al Bilancio, Giuseppe Trovato, che spiega le ragioni alla base della decisione: «Abbiamo ritenuto di accogliere la richiesta di slittamento del termine finale, soprattutto proveniente da tanti professionisti, impegnati con altre scadenze fiscali entro la fine di ottobre, e l’abbiamo contemperata con quella dei nostri Uffici di poter istruire ed esitare le tantissime istanze già presentate».

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La proroga punta dunque a concedere più tempo ai contribuenti interessati, tenendo conto sia delle richieste avanzate dai professionisti sia della necessità degli uffici comunali di esaminare le numerose domande già pervenute.

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L’assessore sottolinea inoltre le agevolazioni previste per chi sceglie di aderire alla procedura, che consentono una riduzione delle sanzioni e l’eliminazione degli interessi: «Siamo convinti di aver dato un ulteriore possibilità a tanti cittadini di poter onerare il proprio dovere di pagare i tributi, godendo di significative agevolazioni come l’abbattimento fino al 80 percento delle sanzioni e quello integrale degli interessi».

Con la decisione del Consiglio comunale, i cittadini interessati avranno quindi tempo fino all’11 novembre per presentare la propria adesione alla definizione agevolata dei tributi locali.