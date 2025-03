Enna: triangolare provinciale “Notte Rosa”: un successo di sport e solidarietà

PUBBLICITÀ

Lo scorso 5 marzo si è svolto il tanto atteso triangolare provinciale di calcio intitolato “Notte Rosa”, un evento che ha visto sfidarsi le squadre Valguarnerese, Ennese e Marco Pantani in una giornata ricca di emozioni e di sana competizione. La manifestazione ha avuto luogo presso lo stadio comunale e ha attirato numerosi spettatori, creando un’atmosfera di festa e condivisione.

Il triangolare ha rappresentato un’importante occasione per celebrare lo sport e la comunità, unendo le diverse realtà calcistiche della provincia in un evento che ha avuto anche un forte valore simbolico.

A dare un tocco istituzionale e di valorizzazione all’evento è stato l’intervento dell’Assessore allo Sport, Rosalinda Campanile, che ha partecipato alla manifestazione dando il calcio d’inizio a questa fantastica manifestazione, per sottolineare l’importanza di iniziative come questa, che vanno oltre la semplice competizione sportiva. Durante il suo discorso, l’assessore ha evidenziato come eventi come il triangolare “Notte Rosa” siano un’occasione fondamentale per promuovere i valori dello sport, dell’aggregazione sociale e della solidarietà.

“L’organizzazione di eventi come il triangolare ‘Notte Rosa’ è una dimostrazione di come lo sport possa essere un potente strumento di unione e crescita per la nostra comunità – ha affermato l’assessore Campanile -. Questo evento non solo offre un’opportunità di svago, ma incoraggia anche l’impegno e la passione per lo sport, valori che dobbiamo continuare a promuovere in ogni occasione”.

Oltre alla competizione, la “Notte Rosa” ha offerto anche momenti di intrattenimento, con il pubblico che ha potuto godere di un’atmosfera di festa, dove le famiglie, i giovani e gli appassionati di calcio hanno condiviso emozioni e tifo per le proprie squadre del cuore. L’evento si è concluso con una cerimonia di premiazione, dove tutte le squadre sono state riconosciute per il loro impegno e la loro partecipazione.