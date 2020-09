Enna. Trentacoste (M5S): “La parola fine alla paventata discarica di Centuripe”

“Finalmente si mette la parola fine alla paventata discarica di Centuripe. Così, con Decreto n. 2876, la Regione Siciliana dichiara ‘l’Area archeologica di Monte Pietraperciata’, ‘Area di interesse archeologico’, sottoponendola a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle leggi di riferimento vigenti”.

Così, il senatore del Movimento 5 Stelle Fabrizio Trentacoste che, in quasi due anni, a fianco dei comitati civici e del MeetUp Cinquestelle di Centuripe, ha dato battaglia contro la realizzazione della discarica nell’area di Contrada Muglia, a due passi da Catenanuova.

“Un vincolo richiesto mesi fa – spiega il senatore Cinquestelle – parallelamente a quello paesaggistico, che vieta di adibire l’area ad usi non compatibili con il suo carattere archeologico, impedendo così, a chiunque, di devastare il nostro territorio e di realizzare quella che sarebbe stata la più grande discarica dell’Isola, spacciata dai proponenti come ‘piattaforma integrata per la valorizzazione dei rifiuti’”.

“Era il 15 ottobre 2018, quando, a seguito di una segnalazione, insieme agli attivisti del Meetup M5S di Centuripe, – dice il parlamentare – abbiamo deciso di mettere a conoscenza i cittadini dei comuni interessati e di rivolgerci agli organi competenti, per fermare questo scempio a danno dell’ambiente e del paesaggio, nonché un’area ‘di interesse archeologico particolarmente importante’, adesso riconosciuta tale anche dalla Regione”.

“Si tratta, infatti, – va avanti Trentacoste – di un complesso rupestre composto da ipogei naturali che custodiscono interessanti testimonianze di arte preistorica, databili tra l’Eneolitico e il Bronzo antico. Tale insediamento, peraltro, si colloca all’interno di un ambito territoriale nel quale sono emerse significative testimonianze del popolamento in età protostorica”.

“Quello raggiunto è un risultato straordinario, – conclude Trentacoste – frutto della sinergia tra cittadini, comitati civici e rappresentanti nelle Istituzioni. Alle comunità di Centuripina e Catenanuova e a tutti coloro che, a vario titolo, si sono adoperati per fermare la realizzazione di questa discarica, voglio rivolgere il mio ringraziamento”.