Enna. Trentacoste: “Il risultato non ci ferma, M5S resta vigile”

“Il risultato di oggi non ci ferma: il Movimento 5 Stelle a Enna resta vigile, continuando a proporre iniziative per la città e segnalando ciò che non funziona, sempre e solo nell’esclusivo interesse della nostra comunità. Ringrazio Cinzia Amato e tutti i candidati del Movimento 5 Stelle Enna al consiglio comunale e i nostri preziosi attivisti, per il grande impegno e la serietà con cui hanno affrontato i temi della campagna elettorale, proponendo soluzioni alle problematiche della nostra città. Tutti loro hanno dimostrato, ancora una volta, quali doti personali di onestà e amore per il proprio territorio abbiano gli Attivisti del Movimento 5 Stelle”.

Così il senatore del Movimento 5 Stelle Fabrizio Trentacoste commenta i risultati delle elezioni Amministrative di Enna.