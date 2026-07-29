Enna: tre under 30 firmano le prime mozioni della consiliatura

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Le prime tre mozioni della nuova consiliatura del Comune di Enna sono state presentate da Laura Alvano, Maria Rita Campione e Sara Pavone, consigliere comunali under 30 appartenenti ai Giovani Democratici e alla loro prima esperienza in Aula.

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Le proposte sono state discusse nella seduta del 27 luglio e approvate all’unanimità dal Consiglio comunale. Al termine delle votazioni, il presidente del Consiglio ha sottolineato che i primi tre atti ispettivi della consiliatura sono stati presentati da tre giovani amministratrici e hanno ottenuto il consenso unanime dell’Aula.

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Le mozioni riguardano ambiti diversi. Sara Pavone ha chiesto l’avvio delle procedure per l’elezione del Consigliere aggiunto, figura prevista dal regolamento comunale con il compito di rappresentare le comunità straniere residenti a Enna.

Laura Alvano ha presentato una mozione contro la reintroduzione della leva militare obbligatoria e la corsa al riarmo, chiedendo al Comune di promuovere iniziative pubbliche e percorsi educativi dedicati alla pace e alla nonviolenza.

Maria Rita Campione ha infine proposto l’istituzione del Garante comunale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

«Essere giovani e donne in politica non può essere un elemento decorativo da usare durante le campagne elettorali», dichiara Fabio di Natale, segretario dei Giovani Democratici di Enna. «Laura, Maria Rita e Sara hanno dimostrato che il ricambio generazionale può incidere davvero sull’attività delle istituzioni. Alla loro prima esperienza hanno portato in Aula proposte serie e ottenuto il consenso unanime del Consiglio. È il risultato del lavoro che i Giovani Democratici portano avanti da anni per costruire una nuova classe dirigente».

Per i Giovani Democratici di Enna, il valore di questo risultato non risiede soltanto nell’età delle tre consigliere, ma nella qualità dei temi scelti per inaugurare il loro lavoro istituzionale. Pace, tutela dell’infanzia e partecipazione delle comunità straniere entrano nell’agenda della nuova consiliatura attraverso proposte che hanno superato le appartenenze politiche.