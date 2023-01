Enna: tre nuovi riconoscimenti letterari per Mario Antonio Pagaria

Giunti tre importanti riconoscimenti per lo scrittore e giornalista ennese Mario Antonio Pagaria. Le onorificenze sono state conseguite nell’ambito del premio internazionale Michelangelo Buonarroti, un premio molto ambito negli ambienti letterari.

Pagaria è stato premiato con la menzione di encomio per la poesia singola dal titolo “Ultima battaglia”, una lirica contro gli orrori della guerra. E’ stato premiato, giungendo in finale fra centinaia di partecipanti, con il racconto “Morte una vera donna”, la storia dell’assassinio di una donna che viene uccisa dalla mafia per il suo impegno sociale che dava fastidio ai boss e ad alcuni politicanti. Infine, è stato premiato come finalista nella silloge di poesia composta da 33 liriche intitolata “Addio amore”, che rispecchiano l’evoluzione poetica dello scrittore.

Questi premi Pagaria li ha dedicati ad Enna, che è la sua città, e a sua sorella. Presto arriveranno nuove pubblicazioni.