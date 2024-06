Enna: tre medici dell’Umberto I in Spagna all’Isokinetic 2024

PUBBLICITÀ

Tre medici dell’Ospedale Umberto I di Enna a Madrid per rappresentare l’Asp e l’Università Kore al congresso internazionale Isokinetic 2024 sulla medicina sportiva che si è svolto all’interno dello Stadio Civitas Metropolitano dell’Atletico de Madrid. Si tratta del Prof. Arcangelo Russo, del Dott. Gianluca Costa e del Prof. Francesco Pegreffi, che si sono uniti ai 3500 partecipanti nazionali e internazionali (medici, fisioterapisti, preparatori atletici, dirigenti della FIFA e dell’Atletico de Madrid) per condividere la loro esperienza nell’ambito della traumatologia sportiva, della medicina rigenerativa e della riabilitazione. I medici hanno presentato quattro lavori scientifici e un poster.

“Ad Enna utilizziamo innovative tecniche di ricostruzione del legamento crociato anteriore per il trattamento delle lesioni sportive complesse” – spiega il Prof. Russo, che da anni mantiene stretti rapporti di collaborazione con il Prof. Pier Paolo Mariani di Roma.

“Il continuo aggiornamento – continua il Dott. Costa – richiede studio e grandi sacrifici che si traducono in ottimi risultati per i nostri pazienti”.

“L’ottima chirurgia deve essere seguita, integrata e consolidata da eccellente riabilitazione associata alle nuove tecnologie e alle procedure di supplementazione e di medicina rigenerativa, così mi hanno insegnato all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna – prosegue il Prof. Pegreffi -. Il risultato ottenuto non è solo merito nostro, ma anche dei colleghi, dei fisioterapisti, degli infermieri e di una direzione strategica che dialoga e agisce concretamente per l’ampliamento dei servizi e per la continua crescita della salute sul territorio”.

Integrando la ricerca scientifica alla pratica medica quotidiana e studiando scientificamente i dati clinici, si può concretamente erogare una forma di assistenza più efficace e più a misura del paziente.