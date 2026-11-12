Enna, tre giorni di incontri con l’Uisp: al centro sport, salute e progettazione sociale

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Da venerdì a domenica, l’Hotel Federico II di Enna ospiterà una tre giorni di incontri e seminari promossa dal Comitato regionale Uisp Sicilia, nell’ambito del progetto «Meridione».

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L’iniziativa coinvolgerà i gruppi dirigenti Uisp di sei regioni del Sud Italia: Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania e Sardegna. L’obiettivo è favorire il confronto sulle attività rivolte alla popolazione, con particolare attenzione alla terza età, alla promozione della salute, alla progettazione e alle possibilità di collaborazione tra associazioni e istituzioni.

Ai lavori prenderanno parte il presidente nazionale dell’Uisp Tiziano Pesce, il coordinatore del progetto Meridione Vincenzo Manco e diversi responsabili nazionali, tra cui Massimo Gasparetto per la salute, Tore Farina per la progettazione, Loredana Barra per la formazione ed Enrico Balestra per la transizione digitale. Prevista anche la partecipazione dei rappresentanti dei comitati regionali coinvolti.

Nel corso delle tre giornate sono annunciati interventi di esponenti delle istituzioni, del mondo associativo e del Terzo Settore. Tra le presenze previste figurano la vicesindaca di Enna Stefania Marino, il deputato regionale Fabio Venezia e l’assessore comunale allo Sport Giuseppe Trovato.

Il programma comprende inoltre contributi di rappresentanti del Forum del Terzo Settore, di associazioni e di organismi sportivi, tra cui Giuseppe Montemagno, Giuseppe Restivo, Francesco Riolo, Giorgio Scirpa, Enzo Bonasera, Angelo Sberna e Marco Celi.

Tra gli argomenti al centro del confronto figurano le opportunità di finanziamento, la costruzione di reti associative e lo sviluppo di nuove iniziative condivise tra i territori.

Durante gli incontri saranno presentati anche i risultati del progetto AGE, che coinvolge a livello nazionale 19 comitati regionali e 11 comitati territoriali Uisp, con attività rivolte alle persone con più di 65 anni. Il progetto comprende iniziative dedicate al benessere fisico, alla socializzazione e alle attività ricreative.

In Sicilia il progetto coinvolge il Comitato regionale Uisp, con il Comitato territoriale di Giarre impegnato nella realizzazione delle attività. Il programma era stato presentato nei giorni scorsi al Comune di Giarre, alla presenza del presidente Uisp Sicilia Sergio Vinciprova, del coordinatore regionale Enzo Bonasera e dei rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni partecipanti.

L’appuntamento di Enna sarà quindi un’occasione di confronto tra i rappresentanti delle sei regioni coinvolte, anche in vista della definizione di ulteriori progetti e collaborazioni.