Enna: tre delegati della Fillea Cgil al congresso regionale

Sono tre i delegati della Fillea Cgil di Enna che domani e sabato parteciperanno al congresso regionale della categoria che si terrà al Hotel 4 Spa Resort di Acicastello. La Fillea è la federazione della Cgil che rappresenta i lavoratori del comparto edile.

I tre delegati sono il riconfermato segretario provinciale Epifanio Riccobene e gli altri due delegati Vincenzo Gualtieri di Regalbuto e Davide Marzella di Pietraperzia. Al congresso regionale, oltre che il segretario regionale di Cgil Sicilia Alfio Mannino e l’uscente regionale Fillea Giovanni Pistorio, parteciperà Antonio Di Franco della segreteria nazionale Fillea Cgil.

“Per il comparto edile della provincia di Enna il 2022 è stato un anno molto positivo – commenta Epifanio Riccobene – gli iscritti alla Cassa Edile sono stati circa 1400 e malgrado il caro materiale il comparto continua a essere molto dinamico sia nel settore privato grazie al Bonus 110 per cento che per l’avvio di importanti lavori pubblici. Tutto ciò grazie anche a norme a tutela dei lavoratori volute dal sindacato confederale e condivise dall’allora ministro Orlando. E’ importante però che tutto questo non rappresenti solamente un fatto episodico. Come Fillea Cgil continueremo a lavorare affinchè questo momento positivo si consolidi”.