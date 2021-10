Enna: tre consiglieri transitano nel gruppo misto

La rottura adesso è ufficiale. Tre consiglieri comunali, Stefania Fazzi, Gaetano Fazzi e Francesco Comito, eletti nelle liste di riferimento all’attuale vicesindaco Francesco Colianni, hanno abbandonato il gruppo e sono transitati nel gruppo misto. Hanno già dato notizia ufficiale al presidente del consiglio comunale Paolo Gargaglione. Adesso rimangono vicini al numero due del Comune Giuseppina Firrantello e Walter Cardaci.

È bene sottolineare che i dissapori sono cominciati già da tempo ma non si tratta del classico salto della quaglia perché i tre consiglieri rimangono fedeli al risultato elettorale e continuano a sostenere il sindaco Maurizio Dipietro e la sua giunta. Rassicurazioni in tal senso sono state già fatte dai tre che hanno chiesto anche un incontro con il primo cittadino per dissipare ogni dubbio.

Non, quindi, un cambio di casacca ma un riposizionamento all’interno della stessa area politica.

Questa vicenda oggi possiede i crismi della ufficialità ma le voci di altri tentennamenti dentro Sala d’Euno si susseguono e fanno prevedere altri passaggi forse anche più clamorosi.

“Abbiamo scelto – dice Stefania Fazzi – di staccarci dalla lista civica e transitare nel gruppo misto. E’ una scelta ponderata, causata da motivi esplosi per una mancanza di condivisione collegiale interna al gruppo. Motivi che hanno portato tanto malessere dentro di noi. Una scelta ben maturata e non torniamo indietro. Continuiamo a far parte della maggioranza, per noi le motivazioni della nostra candidatura, portare benessere alla città, assicurarle una corretta amministrazione continuano ad essere presenti. Tengo a sottolineare nuovamente – conclude la Fazzi – che la decisione non nasce per chiedere qualcosa, ma solo come risposta ad un malessere presente dentro il gruppo della lista civica”.

Paolo Di Marco