Enna: tre “Case del Natale” nel centro storico per valorizzare tradizioni e talento locale

PUBBLICITÀ

Tre Case del Natale, nel pieno centro storico di Enna, tra via Roma e piazza Bovio, sono pronte ad aprire le loro porte dal 18 al 23 dicembre per valorizzare il talento locale, la solidarietà e la bellezza delle tradizioni del territorio.

PUBBLICITÀ

A volere riportare “il Natale al centro”, rivitalizzando concretamente un tratto storico e fortemente identitario di Enna, trasformando tre negozi sfitti in altrettante “Case del Natale”, ognuna con una propria identità, da vivere e scoprire attraverso svariate attività.

PUBBLICITÀ

La settimana di appuntamenti nasce dall’incontro di volontà e progettualità condivise tra Confartigianato Enna e la DMO–Sicilia Centrale, che hanno ottenuto il patrocinio del Comune di Enna e del Libero Consorzio Comunale di Enna, e la collaborazione preziosa dell’Istituto Professionale Statale “Federico II” di Enna, con protagonisti gli studenti in più momenti, dell’associazione Libri & Altrove, che esporrà alcune opere pittoriche, del comitato di quartiere San Tommaso e della Facoltà di Architettura dell’Università Kore di Enna.

Per tutta la settimana, dal 18 al 23 dicembre, all’interno de “Le Case del Natale” prenderanno forma tre aree dedicate all’arte, alla creatività, ai sapori e al territorio.

Durante il percorso, visitando “la Casa dei Sapori”, sarà possibile compiere un vero e proprio viaggio tra i gusti e i profumi siciliani, con dolci tipici, liquori, prodotti locali e degustazioni, mentre “la Casa della Creatività” si prepara ad essere un vero e proprio spazio espositivo dedicato all’artigianato artistico e culturale, con esposizioni anche di pittori. Un punto di incontro per la comunità sarà, invece, rappresentato da “la Casa del Territorio”.

“Questo Natale – sottolinea Peter Barreca presidente provinciale di Confartigianato Imprese – abbiamo voluto puntare sulla valorizzazione di un’area della città di Enna storicamente dedita al commercio ma che, purtroppo, registra una diminuzione dell’attività presenti nell’area rischiando di svuotarsi del tutto. Il coinvolgimento delle nostre imprese, di vari partners e la creazione di aree espositive dedicate hanno infatti come obiettivo quello di dare lustro al sapere artigiano e delle imprese del territorio ed ai nostri luoghi. Anche questa volta le nostre imprese hanno dimostrato grande vivacità e voglia di continuare a scommettere sul loro territorio e per questo Confartigianato le ringrazia”.

Un progetto che nasce in occasione del Natale 2025 ma che rappresenta una strategia pronta a tracciare un percorso duraturo nel tempo, e su cui il presidente della DMO della Sicilia Centrale, il professore Claudio Gambino dell’Università Kore di Enna, aggiunge: “Le Case del Natale rappresentano un progetto che unisce creatività, tradizione e partecipazione. Come DMO–UKE Sicilia centrale siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa di Confartigianato, che valorizza il tessuto artigianale ed espressivo della nostra comunità. Un ringraziamento va agli assessorati alle Attività Produttive e al Turismo del Comune di Enna per la collaborazione attenta e concreta, così come alla Presidenza del Libero Consorzio per la sensibilità dimostrata verso un percorso di rigenerazione culturale del territorio. Un riconoscimento importante va anche all’Università, che continua a credere e a investire nel progetto DMO come strumento di crescita culturale, formativa e territoriale: in questo contesto, gli studenti di Architettura coordinati dal prof. Maurizio Oddo hanno progettato l’allestimento delle Case del Natale contribuendo in modo concreto e creativo alla qualità del progetto ed alla qualità dell’iniziativa. Il nostro auspicio è che questo spirito di sinergia continui a crescere, in dialogo con tutte le realtà cittadine: il Natale ennese, infatti, si arricchisce apprezzabilmente anche delle tante iniziative spontanee e associative che stanno animando i quartieri oltre il centro storico, creando un clima diffuso di partecipazione e bellezza condivisa.”

Di seguito il programma delle giornate de “Le Case del Natale”.

Giovedì 18 Dicembre 2025

Ore 18:00 Apertura attività

Ore 19:30 Presentazione spazi espositivi

Vin brulé e sweet time a cura delle aziende The Cocktail Experience di Ennio Campanaro, GOURMANDISE di Santonocito Luigia, L’Angolo Nascosto di Vinciguerra Flavia (prodotti per celiaci)

Venerdì 19 Dicembre 2025

Ore 10:00 -13:00 Apertura attività spazi espositivi

Ore 11:00 Degustazione a cura dell’I.P.S. Federico II di Enna

Ore 18:00 – 22:00 Apertura attività spazi espositivi

Sabato 20 Dicembre 2025

Ore 10:00 -13:00 Apertura attività spazi espositivi

Ore 18:00 – 22:00 Apertura attività spazi espositivi

Degustazione “sapori salati e dolci del Natale”

Domenica 21 Dicembre 2025

Ore 17:00 – 22:00 Apertura attività spazi espositivi

Sweet Christmas Time a cura di GOURMANDISE di Santonocito Luigia, L’Angolo Nascosto di Vinciguerra Flavia (prodotti per celiaci) ed animazione e face painting per bambini a Cura di Animazione il Delfino

Lunedì 22 Dicembre 2025

Ore 10:00 -13:00 Apertura attività spazi espositivi

Ore 18:00 – 22:00 Apertura attività spazi espositivi

Degustazione “Rustica”

Martedì 23 Dicembre 2025

Ore 10:00 -13:00 Apertura attività spazi espositivi

Ore 18:00 – 22:00 Apertura attività spazi espositivi

Sweet Christmas Time a cura di GOURMANDISE di Santonocito Luigia e L’Angolo Nascosto di Vinciguerra Flavia (prodotti per celiaci)