Enna, tre appuntamenti per la prevenzione della vista con l’Unione Ciechi e Ipovedenti

La Sezione di Enna dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti organizza tre appuntamenti nell’ambito del progetto “La prevenzione non va in vacanza”, promosso dalla IAPB, Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità.
Le iniziative, rivolte alla cittadinanza, si svolgeranno in diversi punti della città.
Il primo appuntamento è previsto mercoledì 15 luglio 2026, dalle ore 16 alle 18.30, nel piazzale adiacente alla chiesa di Montesalvo, dove sarà presente l’Unità Mobile Oftalmica.
Il secondo incontro si terrà mercoledì 22 luglio 2026, dalle ore 15 alle 18.30, nei locali dell’ambulatorio oculistico dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Enna, in via Manzoni 33. In questo caso è necessaria la prenotazione, contattando il numero 0935 500917.
L’ultimo appuntamento è in programma mercoledì 2 settembre 2026, dalle ore 16 alle 18.30, a Pergusa, nel piazzale adiacente all’ingresso dell’Autodromo. Anche in questa occasione sarà presente l’Unità Mobile Oftalmica.