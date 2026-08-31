Enna, tre aperitivi letterari al Parco Proserpina con il progetto Biblioinsieme

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Tre appuntamenti dedicati al confronto e alla riflessione sono in programma al Parco Proserpina di Enna nell’ambito di Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri.

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Il primo incontro si terrà 1° settembre alle 19 sul tema “Empatia e gentilezza”, con Maria Rosa Emma. L’8 settembre, sempre alle 19, sarà la volta di “Le ragioni dell’intolleranza”, con Tiziana Tricarichi. Il ciclo si concluderà 15 settembre con “Visibilità LGBTQIA+ e identità plurali”, introdotto e animato da Lorenza Savoca.

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Gli appuntamenti rientrano nel progetto Biblioinsieme, promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore.

Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.