Enna: trasferimento dermatologia, gli interrogativi del Pd

L’ipotesi del trasferimento del reparto di dermatologia da Enna presso l’ospedale di Piazza Armerina pone diversi interrogativi al Partito Democratico ennese.

“Qual è il piano organizzativo dell’ASP di Enna in merito? – si chiede il segretario comunale Francesco Rampello – Cosa ha fatto e come è intervenuto il Sindaco di Enna, massima autorità provinciale sanitaria, nell’organizzazione delle sanità nel nostro territorio? Quali sono stati i criteri utilizzati per il trasferimento di un reparto anziché un altro?”.

“Ci auguriamo – prosegue Rampello – che la scelta di spostare uno o più reparti in giro per la provincia, sia solamente frutto di una reale e auspicabile organizzazione efficiente dei servizi sanitari, e che non sia invece l’inizio di una campagna elettorale lunga che ci porti direttamente alle prossime consultazioni elettorali”.

“Spero che il Sindaco impegnato in altre faccende sicuramente più appassionanti ma assolutamente meno importanti – conclude Rampello – possa trovare il tempo di occuparsi di una questione così importante”.