Enna: “Trame preziose senza tempo”, evento alla Prefettura

Si è tenuto venerdì scorso nei saloni di rappresentanza della Prefettura di Enna l’evento “Trame preziose senza tempo: dalla tradizione all’outfit”, realizzato dalle istituzioni del territorio su impulso del Prefetto, dott.ssa Matilde Pirrera, grazie al patrocinio del Sicilia Outlet Village.

La manifestazione è stata occasione per riaffermare l’attenzione sul valore e le potenzialità del territorio ennese seguendo il fil rouge che dall’arte e dalla cultura del passato – rappresentato dai Beni del Monastero delle Carmelitane Scalze di San Marco di proprietà del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno – passa per la necessità di promuovere le eccellenze locali, autentici talenti capaci di esportare il brand ennese anche all’estero, come insegna l’esperienza di Giuliana Di Franco, designer orafa.

Il Prefetto di Enna ha voluto sottolineare l’importanza di seguire il modello della sinergia tra tutte le istituzioni, per il rilancio del brand di lusso “Enna e la sua provincia”. La decisione di aprire le porte della Prefettura non solo alla cultura e all’arte ma anche alla moda nasce dall’esigenza di creare un legame con la storia del territorio. Se dovessimo usare dei tag per descrivere questo progetto useremmo le parole unità, sinergia, amministrazioni, sviluppo del territorio, ripartenza ma soprattutto Enna.

Anche il Sindaco della città capoluogo ha mostrato entusiasmo per l’iniziativa, rimarcando la valenza fondamentale di queste manifestazioni che aspirano al rilancio socio economico del territorio mediante investimenti culturali. Ha ricordato come proprio a Enna è stato inaugurato il primo Museo Multimediale del Ratto di Proserpina, creando il brand del Mito. Da ultimo, anche il primo cittadino ha voluto sottolineare come la riuscita di questa idea di ripartenza non possa prescindere da una spiccata capacità di fare rete.