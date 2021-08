Enna: tragico incidente sulla SS 117 bis, perde la vita una giovane donna

Un incidente è avvenuto sulla SS 117 bis nei pressi di contrada Salinella in territorio di Enna tra un Fiat Ducato nove posti e una Fiat Idea.

Nel violento impatto una giovane di 21 anni, che conduceva la Fiat Idea, ha perso la vita, mentre i nove che occupavano il furgone sono rimasti feriti e trasportati all’ospedale Umberto I di Enna, ad eccezione di uno trasportato invece con l’ elisoccorso al Sant’Elia di Caltanissetta. Sulle cause del sinistro sono ancora in corso le indagini.

Sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco, il personale del 118, la Polizia e l’ANAS.