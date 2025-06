PUBBLICITÀ

Alle ore 13.30 circa i Vigili del Fuoco del Comando di Enna sono intervenuti in prossimità di ponte Capodarso per un incidente stradale. Una vettura è uscita fuori strada finendo in un burrone. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento. Il violento impatto ha provocato il decesso del conducente, unico occupante del veicolo.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Caltanissetta, il personale del 118 e i Carabinieri.