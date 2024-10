Enna: tragico incidente a Pergusa, muore un giovane di 24 anni

PUBBLICITÀ

Alle ore 22.35 circa di ieri i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Enna sono intervenuti a Pergusa per un incidente stradale. Per cause ancora in corso di accertamento una vettura si è ribaltata e ha urtato contro la recinzione dell’autodromo. A seguito dell’impatto la vettura si è incendiata.

Due dei tre occupanti sono riusciti ad uscire dall’auto, mentre il terzo è rimasto imprigionato nella vettura in fiamme perdendo la vita. La vittima è un giovane ennese di anni 24.

Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco, che hanno fatto di tutto per salvare il ragazzo, anche i Carabinieri ed il 118.