Enna: tradizione e condivisione per la Tavolata di San Giuseppe nella chiesa di San Bartolomeo

L’associazione Funnurisi, insieme alla parrocchia di San Bartolomeo e alla Venerabile Confraternita dello Spirito Santo, organizza la tavolata di San Giuseppe presso il salone parrocchiale.
L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: tenere viva una bella tradizione radicata nella cultura siciliana, coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni, ma anche i parrocchiani, i residenti del quartiere e tutte le realtà del territorio.
In tanti hanno già risposto all’invito, contribuendo con pietanze tradizionali che andranno ad arricchire la tavola.
Il programma prende il via domani, lunedì 17 marzo, alle 17:30, con la benedizione da parte del parroco e Vicario Foraneo don Sebastiano Rossignolo.
Mercoledì 18 la tavolata sarà visitabile la mattina dalle 10:30 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 17:30 alle 19:30.
Il momento più atteso arriverà giovedì 19, festa di San Giuseppe, quando a partire dalle 12:30 sarà possibile degustare tutte le prelibatezze in tavola, in un clima di festa e condivisione.
Fabio Marino