Enna tra i primi Comuni in Italia a completare l’attivazione dell’ATEM gas

Conclusa dal Comune di Enna, in qualità di Stazione Appaltante e Comune Capofila, l’attivazione dell’Ambito Territoriale Minimo (ATEM) denominato “Enna”.
La procedura di gara espletata, approvata da ARERA, ha visto l’affidamento del servizio di distribuzione gas per i 20 comuni appartenenti all’ambito con l’aggiudicazione definitiva con determina n. 479 del 24 marzo 2026 ed a seguito delle verifiche di legge effettuate, nei confronti della società Italgas Reti S.p.A. per i prossimi 12 anni.
“Sono particolarmente soddisfatto per questo traguardo – dichiara il Sindaco Maurizio Dipietro – che garantirà al nostro Comune entrate economiche nei prossimi anni con un ringraziamento per il proficuo lavoro svolto all’ufficio tecnico comunale e, in particolar modo, all’Ingegnere Salvatore Reitano”.
Da rilevare che dei 177 ambiti territoriali minimi individuati sul territorio nazionale con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2011 n. 51913, solamente in 12, tra cui, appunto, il Comune di Enna, hanno già concluso gli adempimenti relativi all’attivazione delle ATEM.