Enna: tra festa e rivendicazioni, la comunità LGBTQIA+ chiede spazio e dignità

Bandiere arcobaleno, musica, messaggi chiari: nel pomeriggio di ieri, il secondo Pride nella storia della cittadina ennese. Un lungo corteo ha percorso le vie del centro che, dal Castello di Lombardia, conducono in Piazza Umberto I, nei pressi del Teatro Neglia. Il tema di quest’anno, “Famiglie Arcobaleno”, madrina dell’evento, Alessia Crocini, presidente nazionale dell’omonima associazione.

Famiglie, associazioni, cittadini LGBTQIA+ e non, uniti in una sola manifestazione, in una presa di posizione sociale, culturale e politica. Una presa di parola pacifica ma, per la seconda volta, forte e chiara, in un contesto delicato, come quello attuale, in cui le politiche governative erodono le tutele conquistate – come affermato da esponenti del comitato organizzatore e dell’Associazione Arcigay di Catania – colpendo direttamente la dignità e la legittimità delle relazioni affettive LGBTQIA+, in particolare di tipo genitoriale. Diritti umani e basilari messi in discussione, narrazioni distorte, hanno spiegato ancora, che alimentano odio e paura verso la suddetta comunità, sfociando in una vera e propria ‘discriminazione istituzionalizzata’.

Tra gli interventi, quello della rappresentante Cristiani LGBT+ Sicilia, Luana Gravina, durante una breve sosta del corteo in piazza Duomo: un gruppo nato nel 2021 per accogliere chiunque sia credente e non ritenga giusto dover scegliere tra la propria fede e la propria affettività.

“Sì, Cristiani ed LGBT nello stesso nome. Può sembrare strano – ha affermato Luana Gravina – forse persino contraddittorio. Eppure, esistiamo. E siamo qui per chiedere scusa. Vogliamo chiedere scusa a nome della Chiesa, che troppo spesso ha usato parole dure, che hanno ferito e tutt’ora feriscono come pietre. Nonostante questo, noi continuiamo a instaurare relazioni autentiche e a cercare un dialogo con il clero. Per il nostro legame con la Chiesa, riceviamo critiche anche dalla stessa comunità LGBTQIA+ che percepisce l’Istituzione come ostile. Eppure, tra incomprensioni e giudizi, abbiamo imparato a porgere l’altra guancia, a difendere il nostro diritto di costruire ponti e creare spazi sicuri – ha concluso – senza lasciare indietro nessuno”.

Ulteriori testimonianze sono state ascoltate durante il sit-in finale. Testimonianze come, in particolare, quella di una ragazza transgender di Enna, Zoe Palmisciano, insieme al compagno, che ha raccontato di aver dovuto esibire, su precisa ed esclusiva richiesta da parte di un’istituzione, il proprio documento di riconoscimento, mentre si trovava, come tanta altra gente, alla fermata dell’autobus.

Un momento di routine quotidiana, un semplice aneddoto, unito alle riflessioni fatte dalla madrina – Alessia Crocini – e altre attiviste sul palco, che con forza hanno rivendicato la necessità di questo Pride 2025, in nome della libertà di essere, di amare, del diritto all’inclusione, all’autodeterminazione e al rifiuto, abbracciando anche temi quali violenza di genere, femminicidio, libera scelta per il proprio corpo e aborto.

Si tratta, infatti, di una lotta politica intersezionale a sostegno non solo della comunità LGBTQIA+, come sottolineato dagli organizzatori, ma di tutte le minoranze.

Ilenia Giordano