Enna, Torregrossa (Filbi Uila): “Bene le stabilizzazioni nei Consorzi di Bonifica, ora il rilancio degli enti”

PUBBLICITÀ

“Le recenti stabilizzazioni nei Consorzi di Bonifica siciliani rappresentano un importante risultato, frutto delle mobilitazioni dei lavoratori e di un dialogo costruttivo con la Regione. Ora, questo dialogo deve proseguire per garantire il rilancio degli enti. È tempo di una riforma che garantisca trasparenza, efficienza gestionale, investimenti adeguati e certezza delle risorse per assicurare servizi essenziali al mondo agricolo e certezza occupazionale”. Così la segretaria generale della Filbi-Uila, Francesca Torregrossa, ieri a Enna per il Consiglio generale dell’organizzazione sindacale isolana, guidata da Enzo Savarino. Presente il segretario della Uila Sicilia, Nino Marino.

PUBBLICITÀ

Ribadendo “la disponibilità al dialogo” con le forze politiche alla Regione per l’approvazione della legge di riorganizzazione del settore, Francesca Torregrossa ha definito “un passo fondamentale verso una gestione più efficiente e strutturata del settore” le recenti stabilizzazioni di personale, così come “la definizione di un minimo di 156 giornate lavorative annuali e l’assegnazione di ulteriori 23 giornate aggiuntive per l’anno in corso” per i precari.

PUBBLICITÀ

Nel suo intervento, Enzo Savarino ha ricordato che “restano in attesa di contratto a tempo indeterminato 22 lavoratori a Messina, 2 a Gela, 61 a Enna, 140 a Ragusa, 58 ad Agrigento, 42 a Palermo”. Il segretario regionale della Filbi ha, quindi, sottolineato che “in molti enti sono tanti i vuoti in organico che potrebbero essere colmati con la mobilità dai Consorzi limitrofi”.

Il segretario regionale della Uila, Nino Marino, ha infine ribadito “la sinergia virtuosa con la Filbi nel rivendicare attenzioni e risorse per ogni strumento a servizio dell’agricoltura, dell’ambiente e del futuro dei siciliani”.